KIBRIS'A GİTMEK İSTEYEN 31 SURİYELİ DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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KIBRIS'A GİTMEK İSTEYEN 31 SURİYELİ DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

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KIBRIS'A GİTMEK İSTEYEN 31 SURİYELİ DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Kıbrıs'a gitmek isterken tekneden atılarak Manavgat sahiline çıkan 3'ü çocuk Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Kıbrıs'a gitmek isterken tekneden atılarak Manavgat sahiline çıkan 3'ü çocuk Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin 2 arkadaşlarının kayıp olduğunu söylemesi üzerin jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından arama başlatıldı.

Manavgat'ın Kızılot mahallesinde, dün saat 23.00 sıralarında yüzerek denizden sahile ulaşmaya çalışanları görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Suriye uyruklu 13 kişi ile karşılaştı. Bu kişilerden 4'ü hipotermi belirtileri göstermesi üzerine ambulansa alındı, 3 kişi Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında sahilde 3'ü çocuk toplam 31 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kayıp olduğu bildirilen 16-17 yaşlarındaki 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışması denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı, karadan da jandarma tarafından sürdürülüyor. Kızılot Mahallesi'nde oturan Hüseyin Keçer, evine gelen 3 Suriyeli'nin Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden silah zoruyla denize atıldıkları için yardım istediklerini anlattı. Keçer, çok az Türkçe konuşabilen düzensiz göçmenlerin 2 arkadaşlarının kaybolduğunu belirtmesi üzerine jandarma ve sağlık görevlilerine bilgi verdiklerini dile getirdi.

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