Kıbrıs: 1974'te öldürülen 14 çocuğun cenazesi Kuzey Kıbrıs'ta toprağa verildi

Kıbrıs'ta iki toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Muratağa'da yürüttüğü kazılar sırasında bulunan ve DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuk bugün Kuzey Kıbrıs'ta toprağa verildi.

Kıbrıs'ta iki toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Muratağa'da yürüttüğü kazılar sırasında bulunan ve DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuk bugün Kuzey Kıbrıs'ta toprağa verildi.

Muratağa'daki toplu mezarda 14 Ekim 2015 ile 5 Şubat 2016'ya kadar Kayıplar Komitesi tarafından yapılan kazılarla üç farklı gömü yerinden 89 kişinin kalıntıları çıkarılmıştı.

Kimlik tespiti işlemleri tamamlanan 14 çocuk için tören düzenlendi. Törene Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Hamza Ersan Saner de katıldı.

1974'te Kıbrıslı Rum milliyetçisi örgüt EOKA-B tarafından öldürüldüğü belirlenen çocukların en küçüklerinin dört ve altı aylık, en büyüklerinin ise 15 yaşında olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler himayesinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin 1981'de yaptıkları görüşmelerle kurulan iki toplumlu girişim Kayıp Şahıslar Komitesi, 1960 ve 70'lerdeki çatışmalar sırasında kaybolan şahısları aramak üzere çalışmalar yapıyor.

993 kişi kimliklendirilip ailelerine teslim edildi

Kayıp Şahıslar Komitesi'ne göre, adada çatışmalardan bu yana 1510 Kıbrıslı Rum, 492 Kıbrıslı Türk kayıp durumda. Komite'nin çalışmaları doğrultusunda kimliklendirilip ailelelerine teslim edilenlerin sayısı ise 993.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs'ta 1974'te Muratağa-Sandallar katliamında öldürülen 14 çocuğun toprağa verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, "Bir daha bu tür korkunçlukların pençesine düşmeyecek toplumlar yaratılması ve barış kültürünün yeşermesi için mücadele etmek 14 çocuğumuzun anısına yapabileceğimiz en onurlu davranış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Törenin katılımcıları yaptıkları konuşmalarda, Kıbrıslı kayıpların bulunması için yaptığı çalışmalarla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ'a da teşekkür etti. Uludağ, geçtiğimiz yıl York Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nden Doç. Dr. Anna Agathangelu tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.