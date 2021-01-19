Kıbleye yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? Diyanet fetvaları!
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Kıbleye yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? Diyanet fetvaları!

19.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:14
Kıbleye yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Kıbleye yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Kıbleye yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu?

Dini konularda araştırma yapanlar Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaKıbleye yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? konusunda fetva yayınladı. Peki,Kıbleye yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? İşte, detaylar

KIBLEYE YÖNELMEDEN KILINAN NAMAZ GEÇERLİ OLUR MU?

Bilerek kıble yönünden başka yöne doğru kılınan namaz geçersiz olur. Kıble yönünü bilmeyen kimse ise araştırma yapar; edindiği bilgi veya kanaate göre namazını kılar. Eğer namazı tamamladıktan sonra hata ettiğini anlarsa, namazı sahih olur. Yeniden kılması gerekmez. Araştırma yaptığı hâlde hatalı tarafa döndüğünü namaz esnasında anlarsa, namaz içinde doğru olan tarafa döner ve namazına devam eder. Herhangi bir araştırma yapmadan veya kimseye sormadan rastgele bir yöne dönüp namaz kılan kimse ise, eğer döndüğü o yön, kıble istikameti değilse namazını iade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 119).

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