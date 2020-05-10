Kibele çikolata markası oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz'in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi'nde bulunan Kibele heykelinin isim patentini alarak çikolata markası haline getirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz'in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi'nde bulunan Kibele heykelinin isim patentini alarak çikolata markası haline getirdi. Bu amaçla çikolata üretim tesisi kuran Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda üretime geçmeyi planlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'ya özgü olan Kibele markalı çikolatanın üretiminin ve satışının yapılacağı Çikolata Park'ta incelemelerde bulundu. Ordu'nun turizmine ve ekonomisine katkı sunacak olan Çikolata Park'ta bizzat yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Güler, "Salgının etkisini yitirmesi ve çalışmalarımızın da tam anlamıyla bitirilmesinin ardından piyasaya hızlı bir şekilde gireceğiz" dedi.

"Kibele çikolata uluslararası bir marka haline getirilecek"

Fındığın çikolataya çevrilmesiyle büyük bir katma değer elde edileceğini söyleyen Güler, "Çikolata Park'ta çikolata atölyesi kurduk. Bu atölyede bir yandan çikolata üretirken bir yandan da çikolatanın satışını gerçekleştireceğiz. Böylelikle Kybele markalı çikolatamızı uluslararası bir marka haline getireceğiz. Bildiğiniz üzere fındıktan gelirimiz 2,5 milyar dolar, eğer biz bu fındığı çikolataya çevirirsek 8 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacağız. Bu da gösteriyor ki şehrimize katma değer kazandıracağız. Bu anlamda burada yaptığımız bütün çalışmalarımız geleceğe dönük çalışmalar olacak" diye konuştu.

"Ordu kültürünü de tanıtacağız"

Ordu kültürünün yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına taşınacağını ifade eden Başkan Güler, "Sadece burada gıda sektöründe değil, kültürel olarak da ses getirmek istiyoruz. Ordu'nun bezini bu anlamda ön plana çıkartacağız. Burada çalışacak olan personelimiz Ordu bezinden yapılan gömlek, kasket vb. şeyleri giyerek aynı zamanda kültürümüzü de tanıtmış olacak. Burada hem çikolata üreteceğiz hem kültürümüzle buluşacağız hem de burayı çekim merkezi yapacağız. Kültürümüzü yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına taşımış olacağız. Salgının etkisini yitirmesi ve çalışmalarımızın da tam anlamıyla bitirilmesinin ardından piyasaya hızlı bir şekilde gireceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA