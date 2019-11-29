KIBATEK 46. Uluslararası Edebiyat Şöleni İzmir'de başladı

29.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:24

Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) Uluslararası Edebiyat Şöleni İzmir'de başladı.

Bu yıl 46'ncı kez düzenlenen şölenin açılış resepsiyonu Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

KIBATEK Genel Başkanı Mevlüt Kaplan, yılda iki kez bu şöleni düzenlediklerini, etkinliklerden birinin İzmir'de birinin de yurt dışında yapıldığını ifade etti.

Türk dilinin dünyada 4'üncü dil olarak görüldüğünü belirten Kaplan, "İngilizce, Fransızca, Almanca, Türk dilinin zaman içinde çok gerisinde kalacaktır. Çünkü onlar Türkçe'ye göre çocuk sayılır." dedi.

Kapılarını 2 Aralık'ta kapatacak şölene 17 ülkeden katılım sağlanması bekleniyor.

Bu yıl ana teması "Kosova Türkleri Edebiyatı" olan şölende onur konuğu ülke de Kosova.

Kaynak: AA