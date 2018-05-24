19 Yıllık Eşi Kibariye'yi Aldatan Ali Küçükbalçık'ın Sevgilisi Hamile Kaldı
Ali Küçükbalçık'ın usta sanatçı Kibariye'yi, Lübnanlı bir kadınla Kıbrıs'ta aldattığı haberlerinden sonra şimdi de genç kadının Küçükbalçık'tan hamile olduğu ortaya çıktı.
1 Mayıs 2018 tarihinde Kibariye'nin 19 senelik eşi Ali Küçükbalçık çalışanlarının parasını ödemediğini ve Kibariye'yi aldattığı Sözcü tarafından ortaya çıkarılmıştı.
SEVGİLİSİ BEBEK BEKLİYOR
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnan asıllı bir kadın ile ilişkisinin olduğu ve mal varlığını Kıbrıs'ta bulunan kumarhanelerde tükettiği magazin kulislerinde oldukça konuşulmuştu. Son olarak Küçükbalçık'ın Lübnan asıllı sevgilisinin hamile olduğu iddia edildi.
SEVGİLİSİ VE KARISININ EVLERİ 5 DAKİKALIK MESAFEDE
Genç kadın, Kibariye ve eşinin oturduğu Ataşehir'de Küçükbalçık'ın tuttuğu bir evde yaşıyor. Evlerin arası ise sadece 5 dakika uzaklıkta.
BOŞANMA DAVASI AÇIYOR
Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Kibariye, 19 senelik eşi Ali Küçükbalçık'tan boşanmaya karar verdi.
"UĞRAŞAMAM ONLARLA"
Sözcü ekibi, Kibariye'nin annesine ulaşarak konu hakkında bilgi almak istedi. Ancak anne Makbule Tokmak, "Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hastayım uğraşamam onlarla. Bu konulara beni dahil etmeyin olur mu annecim" demekle yetindi.
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BENİM EŞİMDE BENDEN ÇOK YAŞLI AMA PARASI MALI MÜLKÜ HİÇ YOK KENDİSİ SÜREKLİ MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIR BENDE NASIL OLSA BİRGÜN BÜYÜK İKRAMİYE ONA ÇIKAR BENDE YOLUMU BULURUM ÜMİDİYLE KATLANIYORUM İŞTE NEYAPARSIN UMUT DÜNYASI İNSAN HAYALLERİYLE YAŞAR , BİZ EVLENELİ TAM 25 YIL OLDU HALA İLK GÜNKÜ GİBİ SEVERİM KENDİSİNİ, BEN SABAHLARI DAVARLARI OTLATMAYA GÖTÜRÜRKEN ODA SON MODEL MERSEDES JİPİNE BİNİP KUAFÖRÜN YOLUNU TUTAR BEYAZLAYAN SAÇLARINI BOYATMAK İÇİN, BENDE HER AKŞAM EVE DÖNERKEN YOLUMU UZATIP MEZARLIKTAN O GÜN ORAYA GETİRİLEN ÇİÇEKLERDEN BİR DEMET YAPIP GETİRİRİM KENDİSİNE İNANIN ÇOK MUTLU OLUR HEMEN BOYNUMA SARILIP KULAĞIMA FISILDAR BUGÜNDE YEMEK YAPAMADIĞINI, BENDE "DERT ETME BİTANEM BENİM HEYBEM SAMAN DOLU ONUNLA İDARE EDERİZ" DİYEREK HEYBEMDEKİ SAMANI ÇIKARIP AFİYETLE YEMEĞE BAŞLARIM.Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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Evlilikte sınır yoktur erkek istediği kadar eş alır yeterli adil olsunCevap Yaz 1 15 Yayından Kaldır
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bizimle iş yapan kişi iflah olmuyor bunların imalat hanesinin dogalgazını çektik 3 ay olmadı battılar :D batmak isteyen bizi tercih edebilirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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19 yıl gençle yaşadı daha neistiyor..davul bile dengi dengine..ben de aynalara küstüm genç istiyremCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Acirsam namerdim bu gerizekalı çocuğu yaşındaki adamla evlilik yaparsaCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır