Kibariye'nin Eşi Ali Küçükbalçık Evi Terk Etti

Ünlü şarkıcı Kibariye 19 yıllık evliliği ihanet haberiyle ağır bir darbe almıştı. Aldatma haberlerinin ardından ortaya atılan Lübnanlı sevgilinin hamilelik iddiaları çiftin evliliklerini derinden sarstı.

EVİ TERK ETTİ

Küçükbalçık'ın, dedikodunun basına yansıması üzerine Kibariye ile büyük bir tartışma yaşadığı, hemen ardından da Ataşehir'deki evlerini terk edip aynı semtteki bir otele yerleştiği iddia edildi.

SEVGİLİSİ VE KARISININ EVLERİ 5 DAKİKALIK MESAFEDE

Lübnanlı genç kadın, Kibariye ve eşinin oturduğu Ataşehir'de Küçükbalçık'ın tuttuğu bir evde yaşıyor. Evlerin arası ise sadece 5 dakika uzaklıkta.

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile (37) 1999'da evlenmişti. Çiftin 2000 yılında kızları Birgül dünyaya gelmişti.