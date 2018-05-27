Kibariye'nin Eşi Ali Küçükbalçık Evi Terk Etti
Lübnanlı genç bir kadınla eşi Kibariye'yi aldatan Ali Küçükbalçık, evini terk ederek bir otele yerleşti.
Ünlü şarkıcı Kibariye 19 yıllık evliliği ihanet haberiyle ağır bir darbe almıştı. Aldatma haberlerinin ardından ortaya atılan Lübnanlı sevgilinin hamilelik iddiaları çiftin evliliklerini derinden sarstı.
EVİ TERK ETTİ
Küçükbalçık'ın, dedikodunun basına yansıması üzerine Kibariye ile büyük bir tartışma yaşadığı, hemen ardından da Ataşehir'deki evlerini terk edip aynı semtteki bir otele yerleştiği iddia edildi.
SEVGİLİSİ VE KARISININ EVLERİ 5 DAKİKALIK MESAFEDE
Lübnanlı genç kadın, Kibariye ve eşinin oturduğu Ataşehir'de Küçükbalçık'ın tuttuğu bir evde yaşıyor. Evlerin arası ise sadece 5 dakika uzaklıkta.
Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile (37) 1999'da evlenmişti. Çiftin 2000 yılında kızları Birgül dünyaya gelmişti.