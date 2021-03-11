Kibariye kimdir, kaç yaşında?

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KİBARİYE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bahriye Tokmak ya da bilinen adıyla Kibariye (d. 10 Ağustos 1960, Manisa), Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısı.

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Çingene kökenli Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu. Kibariye doğduğunda annesi ile babası henüz evlenmemiş ve bu nedenle nüfus kayıtlarına doğum tarihi daha sonra 1959 olarak geçti. 1981'de kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu ve 1960 olarak değiştirildi. Ailede daha sonra 8 kardeşi oldu.

Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinmekteydi. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'deki bir pavyona sahne almak için gitti. Ancak pavyon sahipleri Kibariye'nin sesini dinlemeden, fiziğine bakarak Kibariye'yi işe almadı. İki yıl sonra 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne aldı ve 150 lira aldı.

KİBARİYE ŞARKILARI

Kimbilir (1981)

Aşkın Adresi (1982)

Gelin Ağıtı (1982)

İşte Kibariye (1983)

Hayat Merdiveni (1985)

Kibariye (1986)

Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)

Hançer (İyimserim) (1987)

Sevmenin Bedeli (1987)

Avustralya Konseri (1988)

Arabesk'in Sultanı (1989)

En Büyük Kibariye (1989)

Aşk Çemberi (1990)

Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)

Şarkılara Hayat Veren (1990)

Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)

Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)

Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)

İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)

Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)

Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)

Filmografi

Yıl Film Rol

1981 Kimbilir Kibariye

1987 Şen Sulukule Güler

2000 Hayatım Roman Kendisi

2002 Reyting Hamdi Konuk Oyuncu (TV Dizisi)

2005 Çeşm-i Bülbül Bülbül (TV Dizisi)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk Müzik hocası Nuriye