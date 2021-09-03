Kibariye'den Seda Sayan itirafı
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Kibariye'den Seda Sayan itirafı

Kibariye'den Seda Sayan itirafı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Seda Sayan ile 30 yıllık dostluğundan bahseden Kibariye "Seda ile çok hoş yaşadık.

Seda Sayan ile 30 yıllık dostluğundan bahseden Kibariye "Seda ile çok hoş yaşadık. Hiç kırmadık birbirimizi... Seda ile ben çok güzel geçindim. Bize zamanında çok güzel bir ev tuttular. Turgut Abi yaptı onu. Seda'yı bana gönder, yanımda kalsın dedim. Ben korkuyordum. Gönderdi. Allah razı olsun. Yemeğimi yapardı. 'Hadi Kiboş'um uyuyalım. Yarın sesin çıkmaz' derdi. Yoğurt yedirip yatırırdı. Kendisi evi toplayıp, bulaşıkları yıkayıp... Aynı karyolada sarılıp yatıyorduk" dedi.

Sahneye çıkmaya başladığı ilk zamanlarda parasını alamadığını anlatan Kibariye, yardımına Seda Sayan'ın koştuğunu söyledi:

"Sahneye çıkıyordum bir mekanda. Paramı vermediler. Onun mücadelesini Seda verdi. 'Bu kız burada saatlerce şarkı söylüyor. Gırtlağı kıpkırmızı' dedi. Paramı aldı",

Kaynak: Hürriyet

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Kibariye'den Seda Sayan itirafı - Haberler Magazin
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