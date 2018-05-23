Kibariye, Demet Akbağ'ın Yaptığı Şakada Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Kibariye, Demet Akbağ'ın Yaptığı Şakada Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Altı bölümlük özel serisiyle ekranlara dönen "Çok Aramızda" programının bu haftaki konuğu yüzme bilmeyen Kibariye oldu.

Demet Akbağ'ın sunumuyla ekranlara gelen "Çok Aramızda" programının yeni kurbanı ünlü şarkıcı Kibariye oldu. Bir şakanın içinde olduğunun farkında olmayan şarkıcı, denize açılmak için bindikleri teknenin batacağını öğrenince korkudan gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yüzme bilmeyen Kibariye'nin röportaj vermek için bindiği teknenin batacağını öğrenmesiyle başlayan macera izleyicileri gülme krizine soksa da şarkıcı korkudan gözyaşlarına boğuldu.

RÖPORTAJ VERDİĞİNİ ZANNETTİ

Röportaj vermek için tekneye bindiğini düşünen Kibariye, teknenin batma tehlikesinde olduğunu öğrenince korkudan ne yapacağını şaşırdı. Kıyıya gitmek için jet ski aracına binmesi gerektiğini öğrenen Kibariye, "Ben yüzme bilmiyorum, buna nasıl bineceğim" diyerek çığlık atmaya başladı.

"KURTAR BENİ DEMET"

Jet ski'ye binemeyen şarkıcı karşısında Demet Akbağ'ı görünce "Kurtar beni Demet" diyerek yardım istedi. O anda kendisine şaka yapıldığını öğrenen Kibariye, gözyaşları içinde Akbağ'a sarıldı.

DOĞAÇLAMA ŞARKI YAPTI

Finalde gerçeği öğrenerek rahat nefes alan sanatçı, program için doğaçlama bir şarkı yaptı. İşte şarkının sözleri:

Çok aramızda, çok aramızda

İnanın bana, çok aramızda

Ama güvenin Çok Aramızda'ya

Bunların hepsi şaka, hepsi çok makara

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YORUMLAR (16)

  • KEKOVALI:
    SEN VARYA DEMET AKBAĞ PARA İÇİN ZIVANADAN ÇIKTIN BİR GÜN BİRİSİNİN CANINI YAKARSAN SENİNDE CANINI YAKARLAR ONA GÖRE DEMEDİ DEME
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  • SAVAŞ UZMANI:
    ABD VE İNGİLTERE EKONOMİ SAVAŞI VERİYOR ÇÜNKİ ABD TÜM DÜNYAYA BORÇLU CHİNE KARŞILIĞINI VEREMEDİĞİ DÖVİZLERİN ZARARINI KENDİ PARA BİRİMİYLE KAPATMAYA ÇALIŞIYOR BALON YAPIYOR AMA KURTARAMIYCAK ZATEN SAVAŞ ARİFESİNDEYİZ SAÇMA SAPAN KONUŞMAYIN TÜRKİYEYE HİÇ BİR ŞEY OLMAYACAK HATTA EN KARLI ŞUAN BİZİZ DÜNYADA SADECE 3 PARA BİRİMİNE KARŞI ZAYIFIZ GİRİN KARŞILAŞTIRIN ABUK ZUBUK CAHİL YORUMLAR YAPMAYIN
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    HAYVAN DOKTORU: SEN SAVAŞ UZMANI DEYİL OLSA OLSA OSURUK UZMANI OLURSUN , NE ALAKA ŞİMDİ SEN BİLE NE DEDİĞİNİ BİLMİYORUSN
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