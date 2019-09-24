Kibar Holding'ten yenilikçi fikirlere Mavi Damla Ödülleri

24.09.2019 14:26

Kibar Holding, çalışanlarının yaratıcı projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleriyle destekliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen organizasyonda 44 projenin 12'si ödülle buluştu.



Kibar Holding'in açıklamasına göre, "Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar ve dalgalar halinde yayılır" mottosuyla hayata geçirilen Mavi Damla Ödülleri, holding çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak amacıyla düzenleniyor.



Bu yıl 44 projenin yarıştığı ödüllerin Mavi Damla Ödülleri'nin töreni Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı'nın ev sahipliğinde, konuk konuşmacı Serdar Kuzuloğlu ve grup çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

"Verimlilik ile Değer Katanlar", "Müşteride Fark Yaratanlar", "İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler" ve "Dijitalleşenler" olmak üzere 4 kategoride kazanan 12 proje ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu üyelerinden aldı.

"Mavi Damla Ödülleri, öğrenme kültürünü destekliyor"

Tören konuşan bana Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, geçen yılki organizasyonda 39, bu yıl ise 44 projenin Mavi Damla Ödülleri için yarıştığının bilgisini verdi.

Kuru, "Kibar Holding çatısı altında beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın bu organizasyona gösterdiği ilgi, yenilikçi fikirlerin desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu kanıtlar nitelikte. Mavi Damla Ödülleri şirketteki gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü destekliyor. Organizasyonda sunulan yaratıcı projeler bizlere gurur veriyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA