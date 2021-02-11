Kibar Holding'in webinar serisi "Kibar Let's Talk" başladı

Kibar Holding, salgın döneminde çalışanlarla etkileşimi artırmak ve grubun etkinlik kültürünü sürdürülebilir kılmak amacıyla webinar serisi başlattı.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, sadece Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin izleyebildiği, hayat, eğitim ve teknolojiye dair konuların uzman konuklar tarafından ele alındığı sohbet serisi "Kibar Let's Talk"un ilk konuğu Psikiyatri Uzmanı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar oldu.

Sayar, webinarda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) "tüm zamanların en büyük sosyal deneyi" olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın bir süredir dünyayı kasıp kavuran pandemi, dünyayı aynı zamanda büyük bir ruh sağlığı kriziyle karşı karşıya bırakıyor. Araştırmalar kişilerde depresyon eğilimi, kolay öfkelenme, kaygı ve endişe, sinirlilik gibi semptomlarda artış olduğunu ortaya koyuyor. Tüm aileler pandemiden farklı düzeyde etkileniyor ama buna rağmen hepsinin ortak olarak yaşadığı deneyimler de var. Korku, belirsizlik ve sürekli aynı evin içinde oturmak zorunda kalmak ailelere evdeki huzur ortamını koruma konusunda zorluk yaşatıyor."

Hemen her bireyin salgın öncesinde de farklı stresler içinde olduğuna dikkati çeken Sayar, "Artık hepimiz pandeminin getirdiği ek strese de sahibiz, kolektif bir travma yaşıyoruz. Duygular, hayatımızdaki durumlara yanıt vermek için vardır. Hislerimiz konusunda önce kendimize, sonra yakınlarımıza karşı şefkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Bilgi diyeti yapmalıyız"

Prof. Dr. Kemal Sayar, bilgiyi doğru kaynaklardan elde etmenin önemli olduğunu ve özellikle sohbet uygulamalarında yanlış ve ürkütücü ses kayıtları, endişe verici haberlerin hızla yayıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Medya okuryazarlığı kritik önem taşıyor. Bilgi diyeti yapmalıyız, doğru ve güvenilir haber kaynaklarını takip etmeliyiz. Gereksiz yere endişelenmemize neden olacak alanlardan uzak durmalıyız. Endişe doğal bir duygu ancak bunu yönetmek ve sınırlamak önemli. Örneğin, her gün kendinize bir saatlik bir zaman dilimi belirleyin ve yalnızca o zaman diliminde endişelenin. Adı 'Endişe Saati' olsun. Düşüncelerinizi, hislerinizi yargılamadan kabullenin. Günlük rutinlerinizi sürdürün, rutin insanın dostudur."

"Sağlıklı aile; esneme kabiliyeti olan, kendi sorunlarını çözebilen ailedir"

Sağlıklı ailenin; esneme kabiliyeti olan, kendi sorunlarını çözebilen aile olduğunu vurgulayan Sayar, "Evlerimizde geçirdiğimiz bugünlerde yoğun etkileşimde bulunduğumuz ailelerimizde zaman zaman çatışmaların oluşması kaçınılmazdır. Sağlıklı aile, problemlerin yaşanmadığı bir aile değildir. Sağlıklı aile; esneme kabiliyeti olan, kendi sorunlarını çözebilen ailedir. Gürültü o kadar da kötü bir şey değildir, yaşam belirtisidir. Önemli olan incitmeden, hakaret etmeden konuşmak, bazen sesler yükselse de çözümü bulup birbirimize sarılıp hayata devam etmektir. Sağlıklı aile, problemleri çözmek için uygun yöntemleri bulan ailedir." ifadelerini kullandı.

Sayar, çocuklar için ise anne ve babanın tutarlı olmasının önemli olduğunu ancak bu şekilde onların da kendi duygularını düzenlemeyi öğrenebileceğini ve psikolojik dayanıklılık sağlayabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz