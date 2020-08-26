HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kibar Holding'in K-Team Genç Yetenek Programı'na Brandon Hall'dan ödül

Kibar Holding, üniversite öğrencilerine holding bünyesindeki şirketlerde uzun dönem staj yapma imkanı sağlayan K-Team Genç Yetenek Programı'yla dünyanın saygın iş ödüllerinden olan Brandon Hall'da 'En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Kibar Holding'in K-Team Genç Yetenek Programı'na Brandon Hall'dan ödül
26.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:55

Kibar Holding, üniversite öğrencilerine holding bünyesindeki şirketlerde uzun dönem staj yapma imkanı sağlayan K-Team Genç Yetenek Programı'yla dünyanın saygın iş ödüllerinden olan Brandon Hall'da 'En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Kibar Holding tarafından 2014 yılında 'Gerçek Kariyer Gerçek Stajla Başlar' sloganıyla tanıtımı yapılan K-Team Genç Yetenek Programı, dünyanın saygın iş ödüllerinden olan Brandon Hall'da 'En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru yaptığı açıklamada, K-Team Genç Yetenek Programıyla önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, 6 sene önce başlattıkları programla pek çok üniversiteli gence mezun olmadan gerçek bir iş deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Üniversiteli gençleri işe başlayabilir durumuna getirmeyi amaçlıyoruz"

Kuru sözlerine şöyle devam etti: "Her yıl kriterlerimizi ve Grup içindeki ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirerek katılımcı sayımıza karar veriyor ve programdan mezun olduklarında tüm K-Team arkadaşlarımızı sektöre hazır bir halde işe başlayabilir duruma getirmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl giriş seviye pozisyonları işe alım oranımız yüzde 59 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda bu oranı daha da arttırmak, Kibar Grubu'nun değer ve yetkinliklerini özümsemiş arkadaşlarımızla bir arada çalışmak için heyecanla programımıza yenilikler katmaya devam ediyoruz".

"Gençlere, mezuniyet sonrası değil okul döneminde gerçek bir kariyer imkanı sunuyoruz"

Programın diğer genç yetenek programlarından ayıran en önemli özelliğin, üniversite öğrencilerine mezuniyet sonrası değil okul döneminde gerçek bir kariyer imkanı sunduğunun altını çizen Kuru, "Sadece Grubumuz için değil sektör için de nitelikli iş gücü yetiştirmek önceliklerimizden biri. Farklı sektörlerde ve farklı departmanlarda bir uzman yardımcısı pozisyonunda görev alan arkadaşlarımız, bir yıl boyunca ne istedikleri ve ne istemediklerine de karar verme fırsatı buluyorlar. Birçok departmanla iş birliği içinde çalışmaları onları geliştirirken kariyerlerine nasıl devam etmek istediklerine de yaşayarak karar veriyorlar" şeklinde konuştu.

Kuru, bu yıl pandemi sebebiyle değerlendirme sürecindeki tüm aşamaları dijital ortama taşıdıklarını ve herhangi bir tarih değişikliği yapmadan, planlanan programa bağlı bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Bu süreci, programlarına dijitaleşme çalışmalarına hız vererek devam ettiklerini ileten Kuru, yeni uygulamalarına önümüzdeki yıllarda da devam edeceklerini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları Ekonomi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor Magazin
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı Güncel
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına...
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı 3. Sayfa
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Yaşam
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Galatasaray Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Ivan Rakitic ile ilgileniyor
Galatasaray Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Ivan Rakitic ile ilgileniyor
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Can Yaman Cem Yılmaz Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Erol Bulut Eddie Newton Ronald Koeman Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza İzmir Karadeniz Gaziantep
Şu an buradasınız: Kibar Holding'in K-Team Genç Yetenek Programı'na Brandon Hall'dan ödül - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:56:55. #1.14#
title