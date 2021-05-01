Kibar Holding'in gelenekselleşen resim yarışması "BİZ eşitiz" temasıyla yapıldı

Kibar Holding'in bu yıl beşincisini düzenlediği 23 Nisan Resim Yarışması'nın ödül töreni çevrim içi platformda gerçekleştirilen etkinlikle yapıldı.

Kibar Holding'in bu yıl beşincisini düzenlediği 23 Nisan Resim Yarışması'nın ödül töreni çevrim içi platformda gerçekleştirilen etkinlikle yapıldı.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, bu yılki temayı "BİZ Eşitiz" olarak belirleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çocuklarda farkındalık yaratmayı amaçlayan Kibar Holding, yarışma kapsamında 10 bini aşkın çocuğa ulaştı.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı döneminde düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni bu yıl salgın nedeniyle dijital platformlar üzerinden yapıldı. Hem başvuru hem de sergi aşamasının dijital ortamda gerçekleştiği organizasyonun ödül töreni de dijital ortamda, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Resim yarışmamızda önemli bir mesafe kat ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Biliyoruz ki sanat, gerçekleri ifade etmenin, sorunlarla mücadele etmenin en naif ve en etkili aracı. Bu aracı özgürce kullanarak en iyi sonuçlara ulaşanlar ise şüphesiz çocuklar. Bu düşüncemizi onlardan aldığımız resimlerde açık ve net bir şekilde bir kez daha görme imkanı bulduk. Her yıl belirli bir tema ile sorunlara dikkat çekme ve farkındalık yaratma amacı taşıyarak başlattığımız resim yarışmamızda önemli bir mesafe kat ettiğimizi görmek başta şahsım olmak üzere tüm Kibar Grubu yönetimini ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ise doğaya, çevreye ve insanların kendileri arasındaki sorumluluğun önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kibar Grubu olarak kurulduğumuz günden bu yana bu bilinç ve farkındalıkla hareket ettik. Gerek toplum hizmetine kazandırdığımız yapılar gerek çevrenin korunmasına yönelik projelerimiz gerek de kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle toplumun gelişimine sunduğumuz katkının kapsamını yarım asırdır sürekli olarak genişletiyoruz. Tüm dünya ülkelerinin gündeminde olan eşitlik konusu ise ajandamızda önemli bir yer tutuyor. Grubumuzdaki çalışma kültürünün temeli fırsat eşitliği ilkesine dayanıyor. Bu kurum kültürünü yaymak, çocuklarımıza da eşitlik bilincini aşılamak amacıyla bu yılki resim yarışmamızın temasını BİZ Eşitiz olarak belirledik. Çocuklarımızdan gelen resimler geleceğe dair umutlarımızı yeşertti, her miniğimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Verilen bilgiye göre, Kibar Holding Resim Yarışması'nı en etkili anlatım, en yaratıcı tasarım, en parlak fikir ve en iyi görselleştirme dallarında dereceye giren 12 çocuk kazandı. Yarışma kapsamındaki tüm resimler dijital sergi alanında, https://resimyarismasi.kibar.com/ adresinde izlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip