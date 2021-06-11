Kibar Holding, Assan Gıda'nın Kraft Heinz'a satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kibar Holding, Assan Gıda'nın Kraft Heinz'a satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı

Kibar Holding, Assan Gıda'nın Kraft Heinz'a satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Kibar Holding, ketçap, mayonez ve sos üreticisi gıda şirketi Assan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin (Assan Gıda) The Kraft Heinz'a (Kraft Heinz) satışı için hisse devir sözleşmesini imzaladı.

Kibar Holding, ketçap, mayonez ve sos üreticisi gıda şirketi Assan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin (Assan Gıda) The Kraft Heinz'a (Kraft Heinz) satışı için hisse devir sözleşmesini imzaladı.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Assan Gıda, Rekabet Kurumu onaylarının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından, Susurluk ve İzmir tesislerindeki faaliyetlerine Kraft Heinz'in bünyesinde devam edecek.

Kibar Holding, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Kraft Heinz ile iştiraki olan ketçap, mayonez ve sos üreticisi Assan Gıda'daki hisselerinin devredilmesine ilişkin bir hisse satış sözleşmesi imzaladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar şunları kaydetti:

"Karacabey'de Assan Gıda'yı kurduğumuz 1998 yılından bu yana, bölgeye, tesislerimize ve insan kaynağımıza sektörün lideri olma hedefiyle aralıksız yatırım yaptık. Çiftçilerimiz, tedarikçilerimiz, dağıtım ağımız ve müşterilerimizle karşılıklı güven, verimlilik ve kalite odaklı uzun dönemli iş birlikleri kurduk.

Assan Gıda, yenilikçi ve sürekli zenginleşen ürün gamıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda sağladığı müşteri memnuniyeti ile sektöre sürdürülebilir büyüme açısından örnek oldu. Bu başarıların, Kraft Heinz gibi küresel bir liderin çatısı altında artarak devam edeceğine inanıyorum. Rekabetçi, katma değer yaratan ve verimli bir operasyonun sağladığı güven ve cazibe ile, Kraft Heinz'in Türkiye'de uzun vadeli yatırım planlarını hayata geçirmesine güçlü bir platform sağlamak ve böyle nitelikli doğrudan yabancı yatırımları Türkiye'ye kazandırmaktan gurur duyuyoruz."

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ise konuya ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Kibar Grubu olarak 20'yi aşkın grup şirketimizde 9 sektörde faaliyet gösteriyoruz. 5 bin kişilik büyük bir aileden oluşan Grubumuzun yarım asra dayanan derin tecrübesi ve köklü yapısını koruyarak, iş portföyümüz ile ilgili önemli kararlar alıyoruz. Gıda sektöründe büyük başarılara imza atan, ülkemizin ilk sos ihracatını yaparak yurtdışı pazarlarda da adından söz ettiren grup şirketimiz Assan Gıda'yı bu alanda küresel ölçekte en güçlü oyunculardan birine devrediyoruz.

Bu işlem, Kibar Holding'in ileri teknoloji alanlarında, büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırım ve iş birliklerine yönelik yeni girişimlerinde odaklanma ve kaynak yaratma açısından önemli adımlardan bir tanesidir. İşlemin, taraflar için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kibar Holding, Assan Gıda'nın Kraft Heinz'a satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 17:33:33. #1.16#

title