'Kibar Gönüllüleri'ne 'En Başarılı Gönüllülük Programı' Jüri Özel Ödülü
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'Kibar Gönüllüleri'ne 'En Başarılı Gönüllülük Programı' Jüri Özel Ödülü

11.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:07
'Kibar Gönüllüleri'ne 'En Başarılı Gönüllülük Programı' Jüri Özel Ödülü

'Kibar Gönüllüleri', Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından bu yıl 13'üncü kez düzenlenen 'Gönülden Ödüller' organizasyonu kapsamında 'En Başarılı Gönüllülük Programı' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

'Kibar Gönüllüleri', Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından bu yıl 13'üncü kez düzenlenen 'Gönülden Ödüller' organizasyonu kapsamında 'En Başarılı Gönüllülük Programı' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Kibar Holding'in, Grubun kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine insan kaynağını dahil ederek çalışmaların kapsamını genişletmeyi ve özellikle eğitim ile çocuk alanlarındaki sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir kılmayı amaçlayarak hayata geçirdiği 'Kibar Gönüllüleri' projesi 'En Başarılı Gönüllülük Programı' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından şirketlerin ve çalışanlarının gönüllülük çalışmalarını ve başarılarını desteklemek, örnek projeleri öne çıkararak farkındalığı artırmak ve özel sektörde gönüllülüğün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2007 yılından bu yana düzenlediği ödül töreni bu yıl pandemi nedeniyle dijital platformlar üzerinde gerçekleştirildi.

En Başarılı Gönüllülük Programı, En Başarılı Gönüllülük Projesi, En Yaratıcı Gönüllülük Projesi ve En Başarılı e-Gönüllülük Projesi olmak üzere 4 kategoride verilen ödüller; projelerin kapsamı, pozitif etki alanı ve ürettiği değer ölçülerek belirlendi. Holding'in Türkiye'nin en kapsamlı kurum içi gönüllülük projelerinden birine imza atarak hayata geçirdiği Kibar Gönüllüleri, ilk yılında 25 projeyle 4 bini aşkın çocuğa ulaştı. Projenin ikinci yılında pandemi nedeniyle fiziki etkinliklere ara verilse de 700 kişilik gönüllülerin oluşumu, dijital oryantasyon süreçlerini tamamlayarak online gönüllülük hareketi başlattı. Gönüllüler, 2021 yılında online projeler aracılığıyla çocukların hayatında fark oluşturmaya devam edecek.

Grup genelindeki tüm gönüllülük çalışmaları kibargonulluleri.com üzerinden takip edilebildiği ve dijital süreçlerle gönüllülük faaliyetlerinin etki alanının genişletilmesi hedeflendiği belirtildi. - İSTANBUL

'Kibar Gönüllüleri'ne 'En Başarılı Gönüllülük Programı' Jüri Özel Ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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