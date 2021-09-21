'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

ANKARA'da bindiği halk otobüsünde yer göstererek güven sağladığı kadının el çabukluğu ile cep telefonu ve cüzdanını alırken güvenlik kamerasına yansıyan 'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T., polis tarafından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Kapkaç ekipleri ile Güven Timleri, kent genelinde meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda olayların meydana geldiği pazar yeri, aile sağlığı merkezi ve halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çalışma sonucunda şüphelinin 'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T. olduğu belirlendi. Feyzullah T., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkan Feyzullah T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Feyzullah T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.