SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› KİB Başkanı Edip Sevinç: "Coronavirüs salgını fındık ihracatını da olumsuz etkiliyor" - Ekonomi
Koronavirüs, Türkiye, İtalya, Ekonomi

KİB Başkanı Edip Sevinç: "Coronavirüs salgını fındık ihracatını da olumsuz etkiliyor"

Karadeniz İhracatçılar Birliği (KİB)Başkanı İlyas Edip Sevinç, Coronavirüs salgını nedeniyle dünyada alınan tedbirlerin tüm sektörlerde olduğu gibi fındık ihracatını da olumsuz etkilediğini söyledi.

12.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:56
KİB Başkanı Edip Sevinç:

Karadeniz İhracatçılar Birliği (KİB)Başkanı İlyas Edip Sevinç, Coronavirüs salgını nedeniyle dünyada alınan tedbirlerin tüm sektörlerde olduğu gibi fındık ihracatını da olumsuz etkilediğini söyledi.


Fındığın bu sezon altın yılını yaşadığına da dikkat çeken Sevinç "Fındık rekoltesinin oldukça yüksek olmasına rağmen fiyatların 16 liradan 20 liraların üzerine çıkması bir tabunun yıkıldığını gösterir. 'Ürün çok olursa fiyatlar düşük olur' anlayışının tam tersine ürün bol olursa her şey bereketli olur, herkes kazanır. En başta üreticimiz kazanıyor. Bu da çok sevindirici bir şey. Üreticinin tekrar bahçelere dönmesi, bahçelere bakım yapması, verimin ve üretimin artması son derece hayati bir konudur. Bu açıdan güzel bir durum" dedi.


"İhracatta kısıtlanmalar yaşandı"


Türkiye'nin en fazla fındık ihracatı gerçekleştirdiği ülkelerde görülen coronavirüs tehdidinin bütün tarım ürünlerinde olduğun gibi fındığı da etkilediğini anlatan Sevinç, "Fındıkta İtalya, Almanya ve Fransa en büyük müşterilerimizdir. Çin ise son yılların yükselen yıldızı durumundadır. Durum bu ülkelerde iyice zorlaştı. Ancak bu geçici bir durum. İtalya'nın tamamı şu anda karantina altında alınmış durumda. Olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. İtalya'daki en büyük kullanıcı firma Türkiye'den fındık sevkiyatını durdurdu. Yani İtalya kendi içerisinde bu ürünün hareketini sağlayabilmek, depolayabilmek, üretimini sürdürebilmek mümkün olmadığı için böyle bir karar almış. Bu kervana Almanya ve Fransa'da katılabilir. Bu konuyu artık İtalya fındık almayacak, Almanya fındık almayacak gibi düşünmemek lazım. Ürün bazında herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi Türkiye'den herhangi bir ürün almayacağını söyleyen bir ülke de yok. İtalyan hükümeti İtalya'yı karantinaya almış. Oraya girmek çıkmak sorunlu. Tamamen mevcut konjonktürle alakalı bir durum. Ama bunun ne kadar süreceğini, ne olacağını bilemiyoruz. Aklınıza gelebilecek bütün ürünlerde başta tarım ürünleri olmak üzere sanayi ürünleri de dahil bütün ürünlerde böyle bir sıkıntı var. Ama bunun tersi de olabilir. Tam tersine bizim ihracatımız patlar, bu mümkün. Fındığa yönelik bir kısıtlama yok. Hiç bir üründe kısıtlama yok. Diğer ürünlerde bildiğim herhangi bir şey söz konusu değil. Ama bizim Irak'a ihracatımız devam ediyor" bilgisini verdi.


"Fiyatlar bir miktar etkilendi"


İhracatta yaşanan kısıtlamaların fiyatları kısa vadede etkileyeceğini de kaydeden Sevinç, "Bu yaşananlar tabi ki kısa vadede fiyatlara etki etmesi, uzun vadeli endişeler oluşturması son derece normal. Bu durum bence Türkiye'deki fındık fiyatlarını çok az etkiledi. Fiyatların etkilenmesini sadece ihracatın kısıtlanmasına da bağlayamayız. Dünyada fiyatı sürekli çıkan bir ürün yok, buna fındıkta dahil. Ama düşmesini arzu etmeyiz. Şu anda düştüğünü söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu" açıklamasında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Ekonomi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Ekonomi
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi Ekonomi
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Ekonomi
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Ekonomi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı Ekonomi
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk James Jeffrey Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Ebru Şallı Melis Türk
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Berkay Şahin
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: KİB Başkanı Edip Sevinç: "Coronavirüs salgını fındık ihracatını da olumsuz etkiliyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:51:27. #1.15#