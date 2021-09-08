SPOR Kiara Fontanesi: Afyon gerçekten harika, bu kadarını beklemiyordum

Kiara Fontanesi: Afyon gerçekten harika, bu kadarını beklemiyordum"Keşke İtalya'da da böyle pistlere sahip olsak""Son ana kadar istikrarlı bir şekilde devam etmem gerekiyor""Avrupa'da bu tip etkinlikleri daha fazla görmeyi umuyorum"Sezer AFŞAR - Ata SELÇUK / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Dünya...

Kiara Fontanesi: Afyon gerçekten harika, bu kadarını beklemiyordum

"Keşke İtalya'da da böyle pistlere sahip olsak"

"Son ana kadar istikrarlı bir şekilde devam etmem gerekiyor"

"Avrupa'da bu tip etkinlikleri daha fazla görmeyi umuyorum"

Sezer AFŞAR - Ata SELÇUK/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) Afyon etabındaki iki yarışı da kazanarak etabı lider tamamlayan Kiara Fontanesi, "Afyon'a ilk gelişim. Burası gerçekten harika ve ben bu kadarını beklemiyordum. Burada çok iyi bir MotoFest düzenleniyor. Avrupa'da bu tip etkinlikleri daha fazla görmeyi umuyorum" dedi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Afyon etabı dün başladı. Etabın ilk gününde Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın iki yarışı koşuldu. MX Fonta Racing GasGas pilotu Kiara Fontanesi, iki yarışı da kazanarak Afyon etabında kürsünün en üst basamağında yer aldı. Yarış sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Fontanesi, Grand Prix kazandığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Grand Prix kazanmayalı uzun bir süre olmuştu. Çok çalışmak durumundaydım. Sonuç olarak bu etabı kazanmayı başardık, mutluyum" diye konuştu.

"KEŞKE İTALYA'DA DA BÖYLE PİSTLERE SAHİP OLSAK"

İlk defa yarıştığı Afyon pistiyle ilgili olarak övgü dolu ifadeler kullanan İtalyan sporcu, "Burada ilk defa yarışıyorum. 2019'da hamile olduğum için burada yarışamamıştım. Çok iyi bir pist olduğunu söyleyebilirim. Burada yarışmaktan çok keyif aldım. Keşke İtalya'da da böyle pistlere sahip olsak. Dünya Şampiyonası'nda yarıştığım en iyi pistlerden biri olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"SON ANA KADAR İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEM GEREKİYOR"

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın bitimine iki etap kala genel sıralamada lider olan Courtney Duncan ile arasındaki farkı 9'a indiren Fontanesi, şampiyonluk şansıyla ilgili olarak ise, "Son ana kadar istikrarlı bir şekilde devam etmem gerekiyor. Her şey mümkün olabilir. Bir önceki Türkiye etabında son virajda geçildiğim için daha fazla puan alamadım ama önemli değil, performansımdan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA BU TİP ETKİNLİKLERİ DAHA FAZLA GÖRMEYİ UMUYORUM"

Afyon'da düzenlenen MotoFest'in çok iyi bir organizasyon olduğunu vurgulayan Kiara Fontanesi, "Afyon'a ilk gelişim. Burası gerçekten harika ve ben bu kadarını beklemiyordum. Burada çok iyi bir MotoFest düzenleniyor. Avrupa'da bu tip etkinlikleri daha fazla görmeyi umuyorum. Buraya gelen herkes, izlediği şeylerden inanılmaz keyif almıştır diye düşünüyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı