Kia Vaughn, yeniden Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Çekya vatandaşı Kia Vaughn'u yeniden kadrosuna kattı.
31.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:59
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Çekya vatandaşı Kia Vaughn'u yeniden kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzde geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan, kariyerinde FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve MVP ödülü de bulunan, Çekya vatandaşı tecrübeli uzun oyuncu Kia Vaughn Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Ailemize tekrar hoş geldin Kia Vaughn!" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA