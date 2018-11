Kia Stinger'a Farklı Bir Yorum

CARMEDYA.COM – Kia Stinger üretildiği anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Model tasarımının yanında performansıyla da oldukça iddialı.

Otomobil Audi A5 Sportback ve BMW 4-Serisi Gran Coupe'nin sahip olduğu dört kapılı ama sportif görünümünü müşterilere sunuyor. Ancak onu bir kullanıcı daha sportif kılmak için elinden geleni yapmış.

Baştan sonra modifiye edilmiş



Otomobilde ilk dikkat çeken ayrıntı ön tampon oluyor. Daha büyük hava girişleriyle desteklenen bu alan modele hırçın bir hava katmış. Yan bölümde ise şişirilmiş çamurluklar dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca 20 inç çok kollu jant grubu da otomobilin sportiflik algısını arttırmış. Arka ölümde ise büyük bir spoiler kullanılmış. Bu işlemler Ark Performance tarafından yapılmış. Komple gövde kitinin değeri 4350 dolar olarak belirlenmiş. İçeride ise siyah süet döşemeler kullanılmış. Bu döşemeler için ekstra bir ücretlendirme belirtilmemiş.

