KIA garanti sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattı Anadolu Grubu bünyesindeki Çelik Motor’un markası olan KIA, COVID 19 salgını nedeniyle yetkili servislere gelemeyen KIA araç sahiplerine esneklik sunuyor.

Anadolu Grubu bünyesindeki Çelik Motor'un markası olan KIA, COVID 19 salgını nedeniyle yetkili servislere gelemeyen KIA araç sahiplerine esneklik sunuyor.

Binek araçlarda 5 yıl 150.000 km, ticari araçlarda 3 yıl 100.000 km'ye kadar garantisi olan araçların, salgın sebebiyle garanti süreleri uzatıldı.

KIA'dan yapılan açıklamada, 1 Şubat ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti süreleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen KIA araç sahipleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar Kia yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.