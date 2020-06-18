KIA garanti sürelerine 1 ay daha ekledi Daha önce garanti sürelerini 30 Haziran’a kadar uzatan KIA, bu süreyi 31 Temmuz tarihine kadar uzattı.

Daha önce garanti sürelerini 30 Haziran'a kadar uzatan KIA, bu süreyi 31 Temmuz tarihine kadar uzattı.

Mevcut durumu değerlendiren KIA, 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti sürelerinin 31 Temmuz 2020'ye kadar devam etmesine karar verdiğini duyurdu.

Bu kapsamda binek araçlarda 5 yıl 150.000 km, ticari araçlarda ise 3 yıl 100.000 km'ye kadar garantisi olan araçların, salgın sebebiyle uzatılan garanti süreleri 1 ay daha devam edecek. Bu ek süre zarfında ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen KIA araç sahipleri, KIA yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.