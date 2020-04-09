KIA'dan nisan ayı kampanyası KIA, nisan ayı kampanya fırsatlarını duyurdu.

KIA, nisan ayı kampanya fırsatlarını duyurdu.

Markanın, Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto, XCeed ve Bongo modellerinin yer aldığı kampanyalar çerçevesinde avantajlı fiyatlar ve donanım seçenekleri sunuluyor

Sportage, nisan ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.

Picanto, Rio, Stonic, Ceed, nisan sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Hafif ticari model Bongo ise, nisan sonuna kadar 50 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.

XCeed ise, nisan sonuna kadar 70 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatıyla tüm KIA satış noktalarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor.