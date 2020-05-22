KIA'dan görüntülü konuşma hizmeti
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KIA'dan görüntülü konuşma hizmeti

KIA, Covid-19 salgını döneminde müşterileri için yeni bir dijital hizmet başlattı.

KIA'dan görüntülü konuşma hizmeti
22.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:07

KIA, Covid-19 salgını döneminde müşterileri için yeni bir dijital hizmet başlattı.

Hizmet kapsamında evden çıkmadan KIA modelleri hakkında bilgi almak isteyenler, markanın web sitesi üzerinden satış danışmanlarıyla görüntülü konuşabiliyor ve KIA dünyasını daha yakından tanıma şansı buluyor.

KIA'nın resmi web sitesi olan www.kia.com.tr adresini ziyaret eden kullanıcılar, kendilerine en yakın veya hizmet almak istedikleri bayiyi seçerek satış danışmanıyla anında bağlantı kurup görüntülü konuşma yapabiliyor. Satış danışmanı görüşme sırasında müşterilerin beğendikleri aracı görüntülü olarak ekrana getirebiliyor ve bayideki gibi araçlarla ilgili merak edilen tüm soruları cevaplıyor.

KIA, görüntülü konuşma hizmetiyle Covid-19 salgını kapsamında yalnızca KIA sahibi olmak isteyenlere değil, KIA sahibi olan ve aracıyla ilgili sorularını bayiye aktarmak isteyenlere de aynı uygulama üzerinden hizmet veriyor.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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