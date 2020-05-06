KIA'dan elektrikli ve hibrit rekoru

KIA, elektrikli ve hibrit araç satışlarıyla Avrupa’da kendi rekorunu kırdı.

KIA, elektrikli ve hibrit araç satışlarıyla Avrupa'da kendi rekorunu kırdı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) açıkladığı rakamlara göre 2020'nin ilk çeyreğinde Avrupa'da toplam 132 binden fazla satış gerçekleştiren KIA, aynı dönemde 21 bin 340 adet hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Böylece, 2019'un ilk çeyreğinde KIA'nın Avrupa'daki satışlarının yüzde 13,4'ünü oluşturan elektrikli ve hibrit araçlar, 2020'nin ilk çeyreğinde toplam satışların yüzde 18,9'unu oluşturdu.

KIA'nın tamamen elektrikli modelleri Soul ve Niro'ya, şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan XCeed ve Ceed Sportswagon'un eklenmesi bu başarının sağlanmasında önemli kriterler olarak ön plana çıkıyor.

KIA, geçtiğimiz aylarda Plan S stratejisini duyurmuş ve bu kapsamda geleceğin ulaşım modellerine yatırım yaparak 2025 yılına kadar 11 elektrikli model tanıtacağını, küresel elektrikli araç pazarında ise yüzde 6,6 (Çin hariç) pazar payı hedeflediğini açıklamıştı.