KIA'dan 2021'e özel yeni fırsatlar
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KIA'dan 2021'e özel yeni fırsatlar

09.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:19
KIA'dan 2021'e özel yeni fırsatlar

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası KIA, araç sahibi olmak isteyenleri ocak ayında 24 aya varan 0,99 faiz avantajıyla desteklemeye devam ediyor.

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor'un markası KIA, araç sahibi olmak isteyenleri ocak ayında 24 aya varan 0,99 faiz avantajıyla desteklemeye devam ediyor.

KIA, ocak ayına özel Sportage, XCeed, Ceed DSL (dizel) ve Niro modellerinde 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz avantajı; Picanto, Rio, Stonic ve Ceed GSL (benzinli) modellerinde ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuyor.

Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla sahiplerini bekliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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