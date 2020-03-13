KIA'da bahar kampanyası Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, mart ayı kampanyasını duyurdu.

Türkiye'de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, mart ayı kampanyasını duyurdu.







KIA'nın amiral modeli olan Sportage, mart ayına özel olarak 70 bin TL'ye, 18 ay yüzde 0,49 faiz fırsatıyla KIA yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.



XCeed, 50.000 TL'ye 12 ay yüzde 0.49 faiz kampanyası ile satışa sunuluyor.



Stonic, Rio, Picanto, Ceed, 30 bin TL'ye 15 ay yüzde 0,49 faiz fırsatıyla yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.



KIA ayrıca, 2020 model Bongo'da da 40 bin TL'ye sıfır faiz fırsatı sunuyor.



