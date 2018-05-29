Kıa Borovalı Yeni Şubesini Hizmete Açtı

İzmir'de otomotiv sektörünün önemli markalarından Borovalı, KIA Borovalı Gaziemir Şubesi'ni hizmete açtı.

Türkiye'nin 68 noktasında hizmet veren Zeplin Car Rental Firması'na yapılan filo satışın ardından, KIA Borovalı Gaziemir Şubesinde araçların teslimatı gerçekleştirildi. KIA Borovalı'yı bünyelerine kazandırdıkları için memnuniyet duyduklarını dile getiren Gün Arsan, müşteri odaklı bir kurumsal kültürü destekleyen KIA markası ve Borovalı Otomotiv birlikteliği ile kısa sürede önemli başarılara imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Borovalı Otomotiv'in kuruluşunun 25. yıldönümünde 70 yıllık KIA markasıyla ilerlemelerini sürdürdüklerini vurgulayan Arsan, KIA Borovalı olarak, satış, servis, ikinci el ve sigorta alanlarında konusunda uzman ve deneyimli kadrolarıyla hizmet verdiklerini ifade etti. KIA Motors'un otomobilleri ulaşım aracı olmaktan çıkararak, yeni yaşım tarzı alanları haline getirme vizyonunun altını çizen Arsan, "Nisan 2018 yılında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında binek ve ticari araçlar da dahil olmak üzere KIA'nın satışlarında %9,3'lük bir artış kaydedildi. KIA'nın geniş ürün gamı ve çevreci hibrit model seçenekleriyle bu artışın devam edeceğine inanıyoruz" dedi. 1993 yılından bu yana otomotiv sektöründe istikrarla ilerlediklerini vurgulayan Borovalı Otomotiv Genel Müdürü Gün Arsan, otomotivde edindikleri tecrübeler ve sahip oldukları donanım ile hizmet verdikleri tüm alanlarda ilkeli ve kaliteli hizmet anlayışını benimsediklerini belirtti.

KIA Borovalı Satış Sonrası Hizmetlerinde de İddialı

KIA'nın yeni, modern ve konforlu bayii görünümüne uygun olarak tasarlanan KIA Borovalı sadece satış hizmetleriyle değil, satış sonrası hizmetlerinde de iddialı. Günlük 60 araç giriş kapasitesi bulunan KIA Borovalı servis departmanı, konusunda uzman ve tecrübeli ekibiyle müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmeyi hedefliyor. KIA markasında deneyimli teknik kadrosuyla hizmet veren KIA Borovalı, modern ekipmanlar ile iş süreçlerinde sıfır hata anlayışını benimsiyor. - İZMİR