Ki·tap fuarinin i·ki·nci·si· 11 aralik'ta başliyor

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen kitap fuarı 11 Aralık tarihinde açılacak.

Liman mevkiindeki Gümrük binasında düzenlenecek etkinlikler 9 gün sürecek ve 19 Aralık tarihinde sona erecek. Fuarda yayınevleri ve birbirinden değerli yazarlar Giresunlu kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik takvimi süresince söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen ve bu kez merhum yazar şair Sezai Karakoç anısına düzenlenen kitap fuarına Kemal Sayar, Ahmet Tezcan, Mustafa Akar, Güray Süngü, Aykut Ertuğrul, Şeyma Karagöl, Kaan Murat Yanık, Sedat Anar, Halil İbrahim İzgi, Hakkı Özdemir, Erol Erdoğan, Muhittin Şimşek, Fatih Duman, Selim Erdoğan, Özkan Öze, Bircan Yıldırım, Kahraman Tazeoğlu, Haldun Domaç, Sadık Yalsızuçanlar, Özcan Hıdır ve Nermin Taylan gibi birbirinden değerli 21 yazar katılacak.

ŞENLİKOĞLU: "TÜM KİTAPSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

'Her kitap yeni bir hayat' mottosuyla düzenlenecek olan fuara tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Giresun Belediyesi olarak başlattığımız kitap fuarımızın ilkini Ocak 2020'de yapmış, pandemi nedeniyle geçen yıl ara vermek zorunda kalmıştık. Ancak, pandeminin kontrol altına alınıp aşıların yapılmasıyla beraber çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın, kitapseverlerin ve okuyan insanlarımızın daha uzak kalmasına gönlümüz razı olmadı ve kitap fuarımızın ikincisini 11- 19 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz.

Fuarımızda her gün farklı yazarlarımız imza ve söyleşi düzenleyecektir. Burada sadece kitap değil yazarlarımızın da imza günü var. İlk fuarımızda imza günlerinde kuyruklar oluştuğunu ve fuarımızı 50 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini gördük. Bu kez de aynı yoğunluğun oluşmasını bekliyoruz.

Kitapların büyülü dünyasında kaybolacağımız muhteşem bir kitap festivalinin hazırlıklarını tamamlamış bulunuyoruz. Kitap fuarımıza tüm kitapseverleri davet ediyorum" dedi.

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