KHK ne demek? KHK anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan KHK, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, KHK ne demek? KHK anlamı ne? İşte, KHK kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen KHK kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, KHK anlamı ne? KHK ne demek?

KHK NE DEMEK?

Anayasa'nın 91. maddesinde de KHK çıkarma yetkisi verme hususu düzenlenmiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bu madde şöyledir:

« Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. »

Kanun hükmünde kararnameler, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmakta; bu yetki Bakanlar Kurulu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yetki kanunu ile verilmektedir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmaktadır. Bunun için TBMM'nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, her alanda düzenleme yapılabilir. Kanun hükmünde kararnameler hem meclis tarafından siyasi denetime hem de Anayasa Mahkemesi tarafından yargısal denetime tâbidirler.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumundan evet çıkmasının ardından yapılan 2018 Türkiye genel seçimlerinde seçilen cumhurbaşkanının görevine başlamasıyla anayasanın 91. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.