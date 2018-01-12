Khk Mağduru Kamu Kurumlarında Çalışan Şoförler MHP'de

Kamu kurumlarında çalışan şoförler Gaziantep MHP İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'ı il binasında ziyaret ederek 696 sayılı KHK'den doğan mağduriyetlerini dile getirdi.

696 sayılı KHK'nin dışında kalan KIT çalışanları Taşdoğan'dan seslerinin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmesini talep etti. Taşeronların kadroya alınmasına ilişkin çıkarılan 696 sayılı KHK'nin dışında kalan KİT'lere çözüm bulunması için gerekeni yapacaklarını söyleyen Taşdoğan, "Taşeronların kadroya alınması seçim beyannamemizde mevcuttu. Taşeron modern kölelik sisteminden başka bir şey değildi. Hükümetimiz bu konuda bir adım atarak taşeron işçilerimizin kadroya alınmasını sağladı ancak sizler gibi KİT çalışlarının mağduriyeti yapılan bu güzel çalışmaya gölge düşürdü. Acilen bu konuda çözüm üretilmelidir. MHP olarak mecliste bu konuda çalışmalarımızın sürdüğünü bilmenizi isteriz. Personele dayalı olmayan hizmet alımlarında da düzenleme yapılmalı. Örneğin Kurumlar şirketlerden sadece araç kiralamalı ancak şoförünü kurum kendisi seçebilmeli. Şuan ki durumda araçla birlikte şoför hizmetini de şirket sağlayınca mağduriyetler artıyor. Biz bu konuda sizlerin sorunlarını kamuoyuna duyurmakla mükellefiz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Çözüm noktasında inşallah hep birlikte başarı sağlayacağız" dedi.

Çeşitli Kamu Kurumunda çalışan şoförler umutlarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirterek, "Yıllarca çalışmanın karşılığı bu olmamalı. Bizim sesimiz lütfen duyun. Gaziantep'te çeşitli kurumlarda çalışan yaklaşık 200 şoför arkadaşımızın ortalama çalışma süreleri 7 veya 8 yıl. Kurumların en çok yükünü çekenler bizleriz. Hafta sonu tatilimiz yok, mesaimiz yok, bayram yok, yok, yok. Yıllarca çalıştık. Bugün burada hak mücadelesi veriyoruz. Gözümüze uyku girmiyor. Şirketler birçok arkadaşımızı işten çıkarıp menfaatleri doğrultusunda anlaştıkları yeni şoförleri işe alarak bizlerin haklarını yok sayıyorlar. Kurumlar bizleri istemesine rağmen şirketler maalesef sıkıntı oluşturuyor. Her firma ihaleyi aldıktan sonra araçla birlikte kendi şoförünü getiriyor. Devletin, kurumların eli ayağı olan şoförler kadroya giremiyor. Sonuç alıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Şoförlü araç ihale alımı bizleri bu hale getirdi. Bizlerde kadroya girmek ve evimize ekmek götürmek istiyoruz" diyerek haykırdı.

Şoförlerin sorunlarını dinleyen Taşdoğan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması adaleti tesis etmek açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş MHP Milletvekili Oğuz Tor'un çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. - GAZİANTEP