KHK'lılar anlatıyor: "Terörist ilan edildim ancak seferberlik emriyle askere çağrıldım"

05.10.2019 17:48

Erdal Sertkaya, 15 Temmuz sonrası işinden olan yüzbinlerce KHK'lıdan biri. 10 yıl boyunca İstanbul Çatalca Belediyesi'nde bilgisayar teknikeri olarak çalışan Sertakaya'ya, 2017 yılında KHK ile ihraç edildikten sonra sefer görev emri verildi.