KHK'li Bozkurt'un hikayesi: KHK ile ihraç edildi, işine geri dönmek için yaptığı eylem suç sayıldı 2007 tarihinden beri Ankara Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak çalışıyordu.

2007 tarihinden beri Ankara Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak çalışıyordu. 23 Ocak 2017 tarihli 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildi Nazan Bozkurt. 'İşimi geri istiyorum' eylemi başlatan Bozkurt'un hikayesi...View on euronews Kaynak: Euronews.com