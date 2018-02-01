Khk'ler, TBMM Genel Kurulunda Görüşülüyor

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, pilot açığının zaruret düzeyinin üstünde ancak norm kadronun altında olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda 696 sayılı KHK'de yer verilen ve herhangi bir nedenle TSK'den ayrılan veya ilis¸igˆi kesilen pilotlardan isteklilerin, TSK'de yeniden pilot olarak görevlendirilmelerine yönelik uygulamanın süresinin 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmasını öngören düzenlemeye uyum sağlanması için 690 Sayılı KHK'nin ilgili maddesinde de değişiklik yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, pilot alımına ilişkin olarak Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın bilgi vermesini talep etti.

Bunun üzerine söz alan Işık, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra FETÖ mensubu pilotların TSK'den atılmasıyla bu konuda ihtiyaç ortaya çıktığını anımsattı.

Milli Savunma Bakanlığı döneminde bu konuda çıkarılan KHK'lerle bazı tedbirler alındığını anlatan Işık, bu tedbirler sonucunda pilot açığının bir kısmının kapatıldığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Işık, şu bilgileri verdi:

"Ama şu anda benim de bildiğim kadarıyla pilot açığımız zaruret düzeyinin üstünde ama norm kadronun altında. Yani bugün işte Afrin'deki harekatta da görüyoruz. Allah'a hamdolsun, Türkiye gerek pilot gerek askeri teçhizat gerek insan kaynağı gerekse mühimmat açısından bir sorun yaşamıyor ama norm kadro dediğimiz kadronun da üzerine çıkılana kadar bu ihtiyacın giderilmesi için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu biliyorum.

Bu açıdan verilen önergenin yerinde ve doğru olduğunu düşünüyorum."

"SADAT'la uzaktan yakından alakası yok"

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 690 sayılı KHK'nin 16. maddesinde, olağanüstü hal kapsamında askeri üniversitelerin kurulmasına dair kanuna, "Astsubay meslek yüksekokulları ile yabancı diller ve savunma ile ilgili diğer yüksekokullardan..."düzenlemesinin eklendiğini söyledi.

Yıldırım, şu iddiaları dile getirdi:

"Özellikle 'savunma ile ilgili diğer yüksekokulları' gibi alabildiğine muğlak, neye tekabül ettiğini bilmediğimiz ve son zamanlarda da muhalefetle iktidar arasındaki bir tartışmaya konu olan, acaba SADAT gibi yapıların resmi bir hüviyete kavuşturulmasını mı anlamalıyız? ya değilse, şimdi bu, teknik bir mesele, eğitim, sağlık değil, savunmayla ilgili bir mesele ve 'savunma ile ilgili diğer yüksekokullar' denirken ucu açık, sınırı belli olmayan bir şey anlaşılıyor."

Ahmet Yıldırım, bu muğlaklığın giderilmemesi durumunda her türlü suistimale açık olabileceğini ileri sürdü.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, bu maddenin kanun hükmünde kararnameye konulması sürecinde kendisinin de Milli Savunma Bakanı olduğunu belirterek, askeri okulların lise bölümlerinin kapatıldığını, onların da lisede İngilizce veya yabancı dil eğitimi almaları nedeniyle ayrıca harp okullarında yeni bir yabancı dil eğitimine ihtiyaç bulunmadığını söyledi.

Askeri liseler kapatıldığı için üniversitelerin ilk yılına hazırlık sınıfı konulmasının, askerlerin en iyi şekilde yetişmesi açısından gerekli görüldüğünü dile getiren Işık, ilgili düzenlemenin bununla ilgili olduğunu kaydetti.

Fikri Işık, şunları belirtti:

"Bununla ilgili düzenlemenin yanında, savunma ve güvenlik dünyada sadece askerlerin ilgilenmediği, aslında sivillerin de çok yoğun olarak çalıştığı bir alandır. Maalesef Türkiye'de çok uzun yıllar savunma ve güvenlik alanında sivil insan kaynağımız yeteri kadar oluşmadı. Son dönemde bu konuda ciddi bir atak var. Bu, sivil insan kaynağının da yetiştirilebilmesi için Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde bazı yüksekokulların ve enstitülerin açılabilmesi imkanını getirmek için. Yoksa bu olayın SADAT'la uzaktan yakından herhangi bir şekilde alakası olmadığını özellikle belirtmek isterim."

Genel Kurulda maddeleri görüşülerek kabul edilen 690 Sayılı KHK, oylama sonucunda kanunlaştı.