KHK ile İlk Bekçi İhraç Edildi

OHAL kapsamında yayımlanan 695 sayılı KHK ile Mardin'de görev yapan mahalle ve çarşı bekçisi Nezir Sağlam kamudan ihraç edildi. Bu ihraç KHK ile yapılan ilk bekçi ihracı oldu.OHAL kapsamında yayımlanan 695 sayılı KHK ile Mardin'de görev yapan mahalle ve çarşı bekçisi Nezir Sağlam kamudan ihraç edildi. Bu ihraç KHK ile yapılan ilk bekçi ihracı oldu.

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN İLK BEKÇİ OLDU

OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde, 2 emniyet müdürü, 1 komiser, 13 komiser yardımcısı, 42 polis memuru, 2 sivil ve 1 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere 61 memur ihraç edildi. İhraç edilen çarşı ve mahalle bekçisi Nezir Sağlam, KHK ile ihraç edilen ilk bekçi oldu. Sağlam'ın Haziran 2016'da Mardin'de göreve başladığı öğrenildi.