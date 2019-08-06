KHK ile ihraç edilen memurlardan 'İşimizi Geri İstiyoruz' imza kampanyası
Olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen memurlar, işlerine geri dönmek için imza kampanyası başlattı
06.08.2019 22:09
Olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen memurlar, işlerine geri dönmek için imza kampanyası başlattı.
Türkiye KHK İl Platformları tarafından change.org sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına 10 saatte yaklaşık 1500 kişi destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com