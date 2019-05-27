KHK ile ihraç edilen hekimin uzmanlık eğitimi engelleniyor

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) giren ancak tercihleri KHK ile ihraç edildiği için değerlendirilmeyen Dr. Onur Erden yaşadıklarını Euronews'e anlattı.

Türk Tabipler Birliği verilerine göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Sağlık Bakanlığından bin 960, tıp fakültelerinden bin 382 olmak üzere toplam 3 bin 342 hekim ihraç edildi. Euronews.com'da Görüntüle