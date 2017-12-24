Khk ile Deprem Tedbirlerine Düzenleme

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bazı il ve ilçelerde tespit edilen yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, iş yeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi desteği, zorunlu deprem sigortası yaptırılması şartı aranmaksızın sağlanacak.



OHAL kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile bazı il ve ilçeler için genel hayata etkili olan deprem afetlerinde alınacak tedbirlere ilişkin düzenlemeler yapıldı.



Buna göre "7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna" geçici iki madde eklendi.



KHK'da, 2014'te Çanakkale'nin Gökçeada, 2015'te Antalya'nın Korkuteli ve Bingöl'ün Kiğı, Malatya'nın Hekimhan ve Kuluncak ile Van'ın Muradiye ilçelerinde, 2016'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 2017'de ise Adıyaman'ın Samsat ve Kahta ilçeleri, Şanlıurfa ve çevresi, Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine, Manisa'nın Selendi ve Saruhanlı, Muğla'nın Bodrum ve Erzurum'un Aşkale ilçelerinde meydana gelen ve genel hayata etkili olan depremlere yer verildi.



Buna göre, söz konusu il ve ilçelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilen yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için söz konusu kanun hükümleri gereğince hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, iş yeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi desteği, zorunlu deprem sigortası yaptırılması şartı aranmaksızın sağlanacak.



Orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için de hak sahibi olmak veya borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanmasında da yine zorunlu deprem sigortası şartı aranmayacak.



Ruhsatsız yapı sahipleri de düzenlemeden yararlanacak



Ayrıca KHK ile belirlenen il ve ilçelerdeki işlemlerin yapılmasında, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda yer alan "Kendilerine ait olmayan arsa veya arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina inşa eden yapı sahipleri ile yer kayması, bu baskını, kaya düşmesi ve benzeri sebeplerle imar planında yapı yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri hak sahibi olarak kabul edilmez." hükmündeki kısıtlamalar da uygulanmayacak.



Bursa'nın Gemlik ilçesinde nakil düzenlemesi



Öte yandan Bursa'nın Gemlik ilçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve ilçe sakinlerinin mevcut yerleşim yerlerinden nakledilmesi zorunluluğu nedeniyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılacak.



Ayrıca tapuda da Hazine adına resen tescil edilecek bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçecek.



Söz konusu alanlara ilişkin, 3402 sayılı Kadastro Kanununun kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü de uygulanmayacak.



Orman Genel Müdürlüğünce bu alanların tespiti amacıyla yeterli sayıda orman kadastro komisyonu görevlendirilecek. Bu tespit sırasında ise ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar da Bakanlar Kurulunca belirlenecek.



Bu kapsamda orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı da orman olarak tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.



Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunanlardan nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek.