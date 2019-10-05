'KHK Buluşması' için Ankara'ya giden gruplara polis müdahalesi
'KHK Ankara Buluşması'na katılmak üzere İstanbul'dan hareketle Ankara'ya giden grubun otobüsleri polis tarafından Ankara'nın girişinde durduruldu
05.10.2019 10:16
'KHK Ankara Buluşması'na katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya giden grubun otobüsleri polis tarafından Ankara'nın girişinde durduruldu.
İki saat alıkonulan gruptan bir kişinin gözaltına alındığı ve polisin bazı kişilere fiili müdahalede bulunduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com