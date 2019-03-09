Khiva'dan İstanbul'a Rahat Yolculuğun Adresi: Özbekistan Havayolları

Özbekistan Havayolları Türkiye Genel Müdürü Bahadır Şakirov, "Yaklaşık olarak 2 bin 500 yıllık tarihe sahip olan ülkemizin hava yolları şirketi olan Özbekistan Havayolları 1992 yılında kuruldu. Dünyanın 45 ülkesine hizmet götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖZBEKİSTAN'I DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ"

Özbekistan Havayolları yetkililerinden Severa Sayitova, "Özbekistan'da daha keşfedilmemiş çok yer var. Daha turizm sektöründe pek fazla duyulmamış yerler var. Bizde Özbekistan Havayolları ile birlikte çalışarak Özbekistan'ı tanıtmak istiyoruz. 2 bin 500 yıllık tarihi bir ülke olduğumuzu hem Türkiye'ye hem de dünyanın farklı ülkelerine anlatmak istiyoruz. Hedefimiz Özbekistan'ı dünyaya tanıtmak." şeklinde konuştu.

"GELECEK HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK"

Severa Sayitova, "Özbekistan; yemek konusunda, tarih konusunda Türkiye'ye çok benzeyen bir ülke ve benzeyen bir devlettir. Semerkand, Buhara ve Khiva gibi önemli şehirlerimiz var. Buraları hem Türkiye hem de dünyanın diğer ülkeleri mutlaka görmeli. Özbekistan Havayolları; A320, Boeing 757 ve Boeing 767 uçakları ile hizmet veriyor. Bu sene itibariyle Dreamliner 787 uçakları da filomuza katılan uçak tipleri arasında. Şu anda 12 uçak ile hizmet veriyoruz bunu 17 uçağa çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakamı gelecekte 50'ye kadar çıkarmayı amaçlıyoruz. " diye konuştu.