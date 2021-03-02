Khimki Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Khimki Moskova - Real Madrid maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Khimki Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Khimki Moskova - Real Madrid maçı gerçekleşecek. Peki, Khimki Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

KHİMKİ MOSKOVA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Khimki Moskova - Real Madrid maçı, Mytishchi'da Arena Mytishch'da oynanacak. Khimki Moskova - Real Madrid maçı, beIN Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 79, Kablo TV 234 ve web üzerinden izlenebilecek.

KHİMKİ MOSKOVA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 2 Mart Salı günü oynanacak Khimki Moskova - Real Madrid maçı, Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak.