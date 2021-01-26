Khimki Moskova - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Khimki Moskova - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

26.01.2021 14:58 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:01
Khimki Moskova - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Khimki Moskova - Bayern Münih mücadelesi olacak. Peki Khimki Moskova - Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Khimki Moskova - Bayern Münih saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Khimki Moskova - Bayern Münihbasketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Khimki Moskova - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

KHİMKİ MOSKOVA - BAYERN MUNIH BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Khimki Moskova - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı 26 Ocak Salı günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8 'de başlayacak.

KHİMKİ MOSKOVA - BAYERN MUNIH BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Khimki Moskova - Bayern Münih THY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

KHİMKİ MOSKOVA - BAYERN MUNIH BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Mytishchi Arena, Moskova'da oynanacak.

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