Khimki: 89-76
Obradovic'e 200'üncü Euroleague maçına özel plaket -SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay...
28.11.2019 23:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:59
Obradovic'e 200'üncü Euroleague maçına özel plaket
-SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed, Lauvergne7, Stimac 2KHİMKİ: Jovic 2, Bertans 3, Timma 26, Gill 18, Booker 9, Kramer 2, Zaytsev, Jerebko 10, Evans 61'İNCİ PERİYOT: 28-24DEVRE: 44-493'ÜNCÜ PERİYOT: 65-555 FAULLE ÇIKANLAR: 37.13 Datome (Fenerbahçe Beko), 38.46 Timma (Khimki)Turkish Airlines EuroLeauge 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Khimki'yi 89-76 mağlup etti.Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLeague'deki 4'üncü galibiyetini elde ederke Rus temsilcisi ise 5'inci mağlubiyetini yaşadı.Turkish Airlines EuroLeague 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko 6 Aralık Cuma günü 20.45'te ALBA Berlin'i konuk edecek. OBRADOVİC'E 200'ÜNCÜ EUROLEAGUE MAÇINA ÖZEL PLAKET Bu arada Sarı-lacivertlilerin başında 200'üncü EuroLeague maçına çıkan Zeljko Obradovic, bu özel akşamın anısına hazırlanan plaketi Başkan Vekili ve Basketbol Şube Sorumlusu Semih Özsoy'un elinden aldı.
Kaynak: DHA
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