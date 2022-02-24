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Son dakika haberleri... Kharkiv kenti yakınlarındaki çatışmalar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatın ilk saatlerinde, Rus sınırına yakın olan Kharkiv kentindeki çatışmalar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatın ilk saatlerinde, Rus sınırına yakın olan Kharkiv kentindeki çatışmalar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rusya'nın dün gece saatlerinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekat, Rus sınırına yakın olan Kharkiv kentinden de görüntülendi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kharkiv kenti yakınlarında çatışmalar ve meydana gelen patlamalar görüldü.

Son dakika haberleri... Kharkiv kenti yakınlarındaki çatışmalar kamerada

Son dakika haberleri... Kharkiv kenti yakınlarındaki çatışmalar kamerada

Son dakika haberleri... Kharkiv kenti yakınlarındaki çatışmalar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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