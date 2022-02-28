Kharkiv'de mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci dönüş yolunda

BODRUM, MUĞLA (DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısında bölgede mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrenci, savaşın 5'inci gününde Kharkiv bölgesinden tahliyesine başlandı. Mahsur kalan 8 kişinin yakın zamanda Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Bodrum'da yaşayan turizmciler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden önce turizm bağlantıları yapmak için Kharkiv şehrine gitti. Rusya'nın müdahalesinin ardından 7 turizmci ve 1 öğrenci otellerinde mahsur kaldı. Bodrum Otelciler Birliği Derneği'nin Dışişleri Bakanlığı'yla yaptığı görüşme sonrası bölgede mahsur kalan 8 kişiye ulaşıldı. Türk yetkililerin girişimleri sonrası 8 kişi bugün trenle Romanya'ya gitmek üzere güvenli bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Mahsur kalan vatandaşlardan telefonla bilgi alınırken, tahliye edilmek üzere tren ile Romanya'ya ardından da Türkiye ulaşacakları öğrenildi.