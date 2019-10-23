Khan Akademi: "Çocukların eğitim için ceplerinin kontrol edildiği bir dünya istemiyoruz"
Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.
Salman "Sal" Khan, bir bilgisayar kurdu ve eğitimci. 2019 Asturya Prensesi, uluslararası iş birliği ödülünü kazandı.
Asturya tulumlarının geleneksel sesiyle karşılanan Khan, Asturya Prensesi Leonar'ın ödülüne layık görüldü. İspanya kraliçesinin 13 yaşındaki varisi ilk kez Oveido'daki ödül törenine başkanlık etti. Euronews.com'da Görüntüle