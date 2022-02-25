KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde, aracına çalıntı plaka takan şüpheli yakalandı - Haberler
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KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde, aracına çalıntı plaka takan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde, aracına çalıntı plaka takan şüpheli yakalandıANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde çaldığı araca, başka bir araçtan çaldığı plakayı taktığı tespit edilen şüpheli, KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde, aracına çalıntı plaka takan şüpheli yakalandı

ANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde çaldığı araca, başka bir araçtan çaldığı plakayı taktığı tespit edilen şüpheli, KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, değişen ve gelişen teknolojik imkanlarla 7 gün 24 saat çalışmalara devam ettikleri ifade edilerek, Sincan ilçesinde çaldığı araca başka bir araçtan çaldığı plakayı taktığı tespit edilen şüpheli, KGYS izleme görevlilerinin dikkati ve trafik polislerinin müdahalesi ile yakalandığı aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca, operasyona ait KGYS kayıtlarına da yer verildi.

KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde, aracına çalıntı plaka takan şüpheli yakalandı

KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde, aracına çalıntı plaka takan şüpheli yakalandı

KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde, aracına çalıntı plaka takan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - 3. Sayfa

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Haberler

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