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KGM: Trakya tarafından İstanbul'a girişler kapatıldı

KGM: Trakya tarafından İstanbul'a girişler kapatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurdu.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurdu.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Trakya Bölgesi, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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