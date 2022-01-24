KGM: Trakya tarafından İstanbul'a girişler kapatıldı

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurdu.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurdu.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir" denildi.

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