KGM: "TAG ve İstanbul-Ankara Otoyolu her iki yönde ulaşıma açılmıştır"
Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) ve İstanbul-Ankara otoyollarının her iki yönde ulaşıma açıldığını duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) ve İstanbul- Ankara otoyollarının her iki yönde ulaşıma açıldığını duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TAG Otoyolu ve İstanbul-Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır" denildi. - ANKARA
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