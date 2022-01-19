KGM: "TAG ve İstanbul-Ankara Otoyolu her iki yönde ulaşıma açılmıştır"

Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) ve İstanbul-Ankara otoyollarının her iki yönde ulaşıma açıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) ve İstanbul- Ankara otoyollarının her iki yönde ulaşıma açıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TAG Otoyolu ve İstanbul-Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır" denildi. - ANKARA

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